Manovra | Cgil e Uil in piazza | serve cambiare faccia al Paese

(Alessandra Testorio) – Cgil e Uil domani alla prova della piazza convocata per scandire le 8 ore di sciopero generale proclamato contro una Manovra economica giudicata insoddisfacente: a rischio, dunque, pur nel rispetto delle fasce di garanzia, alcuni servizi importanti, dai trasporti alle banche, mentre resteranno fuori dalla protesta il comparto Sanità, Poste e Scuola. Negli altri settori invece i lavoratori incroceranno le braccia per protestare contro una legge di bilancio che in sostanza non riduce le diseguaglianze sociali e riconsegna di fatto, alla ripartenza economica post Covid, lo stesso Paese di prima dell'epidemia, con gli stessi problemi, lo stesso sviluppo squilibrato, la stessa occupazione precaria, la stessa redistribuzione sbilanciata della ricchezza. Ad innescare la miccia della protesta infatti ...

