FIFA 22 NEXT GENERATION: una card prossima generazione in regalo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una card in regalo per tutti (o quasi) nell'ambito dell'iniziativa "BE THE NEXT GENERATION" annunciata oggi da EA Sports! Chiunque giocherà (oppure ha già giocato) a FIFA 22 entro il 14 gennaio 2022, riceverà una delle sei card mostrate nell'immagine. La card (casuale) verrà consegnata a partire dal 15 dicembre. Queste le risposte alle domande frequenti pubblicate da EA Sports: Che cos'è un oggetto giocatore NEXT GENERATION? L'oggetto giocatore NEXT GENERATION è dedicato a talenti come Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Phil Foden, Jude Bellingham, Théo Hernandez e Christian Pulisic, stelle emergenti nel mondo del calcio. Le loro card celebrano un momento ...

