Dimissioni Capo dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno | question time con Lamorgese

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 15 dicembre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra, Luciana, risponderà a un’interrogazione sulla vicenda che ha portato alledeldelper lee l’del, in relazione ad una recente inchiesta giudiziaria che vede coinvolta la moglie con riguardo a ipotesi di sfruttamento di braccianti extracomunitari (Lollobrigida – FdI). L'articolo L'Opinionista.

ROMA - Si svolgerà oggi, mercoledì 15 dicembre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura ...