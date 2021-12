Berlusconi salta anche la presentazione del libro di Rotondi ma manda un audio-messaggio | “Con Draghi bipolarismo più maturo”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo aver annullato la partecipazione alladeldi Bruno Vespa, a Roma, Silvioha dato forfait a un’altra, quella deldi Gianfranco, “La Variante dc”. “Arcore fornirà le spiegazioni necessarie”, aveva detto ieri lo stesso conduttore di Porta a Porta, annunciando la disdetta. Ma poi le spiegazioni non sono mai arrivate e tra le ipotesi circolavaquella di un silenzio “comunicativo” legato alla prossima corsa al Quirinale. Alladel volume dell’ex parlamentare democristiano, attuale vicepresidente dei deputati di Forza Italia, però, il Cavaliere hato un. “Credo che uno dei meriti storici del governo ...

... a parte assecondare, per ora, il sogno proibito di Silvio. La verità è che a destra si stanno incartando. Se il Cavaliere, che farà Salvini, che farà la Meloni? E se metteranno il ...Nella foto d'archivio in alto : Vespa ealla presentazione del libro del conduttore nel 2019Dopo aver annullato la partecipazione alla presentazione del libro di Bruno Vespa, a Roma, Silvio Berlusconi ha dato forfait a un’altra presentazione, quella del libro di Gianfranco Rotondi, “La Varia ...Un evento di prestigio saltato con Silvio Berlusconi che dà buca a Bruno Vespa sulla presentazione del libro: febbre o cautela in vista del Quirinale?