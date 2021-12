Istat | a gennaio-settembre 2021 calo nascite doppio del 2020

(Di martedì 14 dicembre 2021) "La denatalità" rilevata in Italia nel"prosegue nel: secondo i dati provvisori riferiti al periodo, lesono già 12 mila e 500 in meno rispetto allo stesso periodo del, quasi ildi quanto osservato nello stesso periodo l'anno precedente. Tale forte diminuzione è da mettere in relazione al dispiegarsi degli effetti negativi innescati dall'epidemia da Covid-19, che nel solo mese diha fatto registrare il maggioredi sempre (quasi 5.000 nati in meno, -13,6%)". Lo dice l'nel dossier "Natalità e fecondità della popolazione residente - Anno".

