Ciclismo, Davide Formolo proiettato verso il 2022: “Mi sento in grado di vincere una grande classica” (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo un’annata di alti e bassi Davide Formolo è già lanciato verso il Giro d’Italia 2022, rassegna che il veronese vuole correre da protagonista per vendicare la caduta nella tappa di Montalcino. L’obiettivo stagionale è concludere la Corsa Rosa nelle prime dieci posizioni e dedicarsi, non senza ambizioni, alle grandi classiche. “Con tutta probabilità salterò il Tour l’anno prossimo – ha raccontato Formolo a Cycling News – Mi concentrerò sul Giro. Quest’anno quando sono caduto ho tirato i remi in barca in ottica grande Boucle, ma nel 2022 voglio vivermi la corsa al 100%”. Lo scalatore azzurro ha le idee chiare sulle sue attuali potenzialità: “Per quanto riguarda le grandi classiche mi sento abbastanza sicuro nel dire che sono in grado ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo un’annata di alti e bassiè già lanciatoil Giro d’Italia, rassegna che il veronese vuole correre da protagonista per vendicare la caduta nella tappa di Montalcino. L’obiettivo stagionale è concludere la Corsa Rosa nelle prime dieci posizioni e dedicarsi, non senza ambizioni, alle grandi classiche. “Con tutta probabilità salterò il Tour l’anno prossimo – ha raccontatoa Cycling News – Mi concentrerò sul Giro. Quest’anno quando sono caduto ho tirato i remi in barca in otticaBoucle, ma nelvoglio vivermi la corsa al 100%”. Lo scalatore azzurro ha le idee chiare sulle sue attuali potenzialità: “Per quanto riguarda le grandi classiche miabbastanza sicuro nel dire che sono in...

Advertising

sportal_it : Diego Ulissi non si sente ferito da Davide Cassani - bikechannel_ : La passione per il #ciclismo unita a quella per l’#alpinismo ?? L’impresa portata a termine dai bergamaschi Simone… - freeskipperIT : Davide Rebellin l’highlander del ciclismo. - sportal_it : Davide Rebellin inossidabile: trentesima stagione da professionista - zazoomblog : Ciclismo: infinito Davide Rebellin un altro anno in gruppo per la trentesima stagione da professionista -… -