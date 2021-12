Cane lasciato in terrazzo deceduto per il freddo, le accuse penali rivolte ai padroni (Di martedì 14 dicembre 2021) In Toscana, un Chow Chow è morto per ipotermia in quanto i suoi padroni lo avevano lasciato per giorni in terrazzo, nonostante il freddo. Prato, Chow Chow morto per ipotermia: lasciato al gelo in terrazzo per giorni dai proprietari su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) In Toscana, un Chow Chow è morto per ipotermia in quanto i suoilo avevanoper giorni in, nonostante il. Prato, Chow Chow morto per ipotermia:al gelo inper giorni dai proprietari su Donne Magazine.

Advertising

SavaDaiana : RT @LNDC_NAZIONALE: Montemurlo (PO) – Morto a seguito dei maltrattamenti LNDC denuncia. Non potevano gestirlo. Questa la patetica giustific… - MissSmi38523209 : RT @LNDC_NAZIONALE: Montemurlo (PO) – Morto a seguito dei maltrattamenti LNDC denuncia. Non potevano gestirlo. Questa la patetica giustific… - DobbyPlayChess : RT @zanzinian: Ho appena lasciato il mio cane al canile in modo da non avere nemmeno più una scusa per uscire. Chi ha più senso civico di m… - __toystory_ : auguro all* stronz* che ha lasciato la merda del suo cane sul marciapiede in pieno centro città fronte negozi, di s… - Romy18074695 : RT @LNDC_NAZIONALE: Montemurlo (PO) – Morto a seguito dei maltrattamenti LNDC denuncia. Non potevano gestirlo. Questa la patetica giustific… -