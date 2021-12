Tra patriota ed europeista Molti identikit | ma è tutto in alto mare

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Se esistesse una versione quirinalizia del noto game da tavolo “Indovina chi?”, i giocatori impegnati nella partita dell'elezione del presidente della Repubblica potrebbero passare settimane a fare domande incrociate per individuare il personaggio che hanno in mente i rispettivi... Segui su affaritaliani.it

bluspirit74 : @jaktarantino @VincenzoDeLuca appunto indagato e non condannato al contrario Berluscon condannato e prescritti var… - Mariofrancesco : RT @EAitante: Attenta #Meloni a dire la parola #Patriota... il più famoso tra questi stava scappando vestito da tedesco e con l'oro patrio… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #Atreju Dite alla #Meloni che poco meno di 80 anni fa i patrioti vendevano il nostro Paese ad Adolf Hitler. E dite ai ne… - 57Davide : RT @EAitante: Attenta #Meloni a dire la parola #Patriota... il più famoso tra questi stava scappando vestito da tedesco e con l'oro patrio… - bertrada : #GiorgiaMeloni sempre più Vanna Marchi, senza nessuno sprezzo del ridicolo: questa, tra poco, non solo voterà, ma c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra patriota

... a manovra di bilancio appena approvata, quindi subito dopo Natale,i leader e i capigruppo del ... presidente, è un, e noi vogliamo mandare sul Colle un'. Insomma Berlusconi come ...Ma nel giro di 48 ore - dai contatti riservati di Meloni e dallo scambio di informazioni che corronoi partiti - è affiorato il senso della sortita: i Fratelli d'Italia non hanno unda ...Sul momento, quando Giorgia Meloni esclamò: “Vogliamo un patriota al Quirinale e non accettiamo compromessi”, intonai l’Inno di Mameli, impettito e con la mano sul cuore vibrante. Subito però mi doman ...Intanto una premessa: quando l’orrendo assalto guidato dai caporioni di Forza Nuova ha devastato la sede vuota della Cgil a Roma ho condiviso ovviamente l’esigenza di reagire adeguatamente, ma non mi ...