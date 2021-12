Rutelli al Colle? Sì | ha la First lady perfetta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il già sindaco di Roma Francescoè eletto alla prima votazione: sarà il nuovo inquilino del. Inizia così una tradizione che i nostri cugini d’oltralpe mantengono da sempre (quasi): il sindaco di Parigi poi diventa presidente della Repubblica. Andava bene anche Virginia Raggi, ma non ha cinquant’anni. Al prossimo giro settennale tocca a Gualtieri, poi Alemanno. Poi chi ci sarà dopo Gualtieri. Penso Enrico Montesano. Foto n. 1 Facebook:con la consorte Barbara in visita all’Eliseo. L’elezione non è ancora stata fatta ma Macron, sapendo che saràal Quirinale, si è portato avanti. Giustamente. Dobbiamo fare una parentesi: tantissimo merito il nuovo nostro presidente della Repubblica lo deve alla moglie. Barbara Palombelli è stimata da tutto il popolo italiano, di riflesso da tutto il ...

