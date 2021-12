Pnrr | Sda Bocconi | al via corso per aiutare Pa a semplificare programmazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Milano, 13 dic. (Labitalia) - Come sfruttare al meglio il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) per superare la molteplicità e la frammentazione degli strumenti diintrodotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa all'interno delle pubbliche amministrazioni? È questo l'interrogativo che si è posta SdaSchool of Management che, per supportare operativamente il personale delle pubbliche amministrazioni, ha organizzato per il 15 dicembre un workshop dal titolo 'Il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao): cos'è e come costruirlo'. Il punto di partenza normativo del workshop è la legge 113 del 6 agosto 2021 che ha convertito il dl 80 del 9 giugno 2021 dal titolo 'Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano ...