**Manovra: Draghi vede Conte, spiraglio su superbonus e miniproroga tavolini bar** (2) (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - Quanto allo stato d'emergenza, lasciando Palazzo Chigi Conte racconta di averne parlato con Draghi: "il Movimento 5 stelle si rimette sempre, come ha sempre fatto, alla valutazione degli esperti e del Cts ma è chiaro che rispetto alla curva epidemiologica e a una variante che appare molto contagiosa ci sembra necessario pervenire a una proroga", dice, mentre crescono rumors -alimentati da fonti di governo- su un mini congelamento dello stato di emergenza, tre mesi per traghettare l'Italia fuori dalla stagione più fredda. La decisione potrebbe essere assunta già nelle prossime 24-48 ore. A Draghi Conte solleva anche la questione della rottamazione quater delle cartelle esattoriali, nonché il tema della scuola, chiedendo maggiore flessibilità per i lavoratori che hanno i figli costretti a casa, nuovamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - Quanto allo stato d'emergenza, lasciando Palazzo Chigiracconta di averne parlato con: "il Movimento 5 stelle si rimette sempre, come ha sempre fatto, alla valutazione degli esperti e del Cts ma è chiaro che rispetto alla curva epidemiologica e a una variante che appare molto contagiosa ci sembra necessario pervenire a una proroga", dice, mentre crescono rumors -alimentati da fonti di governo- su un mini congelamento dello stato di emergenza, tre mesi per traghettare l'Italia fuori dalla stagione più fredda. La decisione potrebbe essere assunta già nelle prossime 24-48 ore. Asolleva anche la questione della rottamazione quater delle cartelle esattoriali, nonché il tema della scuola, chiedendo maggiore flessibilità per i lavoratori che hanno i figli costretti a casa, nuovamente ...

Advertising

fattoquotidiano : Manovra, Conte incontra Draghi: “Ho chiesto di eliminare la soglia Isee del Superbonus. Lo Stato di emergenza? Va p… - ignaziocorrao : Quindi per pagare le #bollette, secondo @matteosalvinimi , milioni di italiani 'per bene', come dice lui, dovranno… - petergomezblog : Manovra, Landini: “Sul rinvio del taglio delle tasse ai redditi alti Draghi messo in minoranza dai partiti. Non san… - TV7Benevento : **Manovra: Draghi vede Conte, spiraglio su superbonus e miniproroga tavolini bar** (2)... - TV7Benevento : **Manovra: Draghi vede Conte, spiraglio su superbonus e miniproroga tavolini bar**... -