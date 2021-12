L’Intelligenza artificiale entra nel centro diagnostico Anmi di Corigliano-Rossano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è conclusa la prima fase del progetto sperimentale di applicazione di soluzioni di Intelligenza artificiale realizzato presso Anmi centro diagnostico di Corigliano–Rossano, realizzato grazie al supporto di Ntt Data, multinazionale giapponese di servizi IT e Deeptek, startup indiana. Il programma riguarda l’applicazione delL’Intelligenza artificiale al riconoscimento di patologie polmonari (incluso il Covid) a partire da immagini mediche quali radiografie, TAC, etc. La sperimentazione, iniziata nel settembre 2021, in 3 mesi ha dimostrato la capacità degli algoritmi di AI di apprendere le pratiche e il sapere del radiologo, per elaborare una prima diagnosi a livello polmonare, aiutando il medico a focalizzarsi sui casi anomali. Sono state analizzate ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è conclusa la prima fase del progetto sperimentale di applicazione di soluzioni di Intelligenzarealizzato pressodi, realizzato grazie al supporto di Ntt Data, multinazionale giapponese di servizi IT e Deeptek, startup indiana. Il programma riguarda l’applicazione delal riconoscimento di patologie polmonari (incluso il Covid) a partire da immagini mediche quali radiografie, TAC, etc. La sperimentazione, iniziata nel settembre 2021, in 3 mesi ha dimostrato la capacità degli algoritmi di AI di apprendere le pratiche e il sapere del radiologo, per elaborare una prima diagnosi a livello polmonare, aiutando il medico a focalizzarsi sui casi anomali. Sono state analizzate ...

Advertising

InnovazioneTri1 : Le nuove tecnologie possono migliorare l'impatto ambientale generato dalle imprese. In che modo? Leggi 'Come l'int… - emillyele : RT @transumananza: 12/12/21 Un robot in classe: è partita la sperimentazione in cinque istituti scolastici italiani. Si tratta del primo st… - massimosab : RT @transumananza: 12/12/21 Un robot in classe: è partita la sperimentazione in cinque istituti scolastici italiani. Si tratta del primo st… - mannersmaketh10 : RT @transumananza: 12/12/21 Un robot in classe: è partita la sperimentazione in cinque istituti scolastici italiani. Si tratta del primo st… - Dakini02478820 : RT @transumananza: 12/12/21 Un robot in classe: è partita la sperimentazione in cinque istituti scolastici italiani. Si tratta del primo st… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Intelligenza artificiale L'associazione scientifica che divulga la cultura dell'intelligenza artificiale Forbes Italia