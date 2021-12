Il robot Versius al Policlinico di Milano, prima volta in un ospedale pubblico (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Il robot chirurgico Versius* opererà per la prima volta in un ospedale pubblico italiano. Cmr Surgical (Cmr), azienda internazionale di chirurgia robotica, ha annunciato oggi l'introduzione del sistema robotico chirurgico Versius all'Irccs Policlinico di Milano, una delle più grandi strutture sanitarie della Lombardia. Versius verrà utilizzato per sviluppare un programma multispecialistico che coinvolge la Chirurgia toracica e la chirurgia generale. Il mercato italiano della robotica chirurgica - spiega l'azienda in una nota - è uno dei più grandi d'Europa e caratterizzato dall'adozione di tecnologie all'avanguardia. In Lombardia, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Ilchirurgico* opererà per lain unitaliano. Cmr Surgical (Cmr), azienda internazionale di chirurgiaica, ha annunciato oggi l'introduzione del sistemaico chirurgicoall'Irccsdi, una delle più grandi strutture sanitarie della Lombardia.verrà utilizzato per sviluppare un programma multispecialistico che coinvolge la Chirurgia toracica e la chirurgia generale. Il mercato italiano dellaica chirurgica - spiega l'azienda in una nota - è uno dei più grandi d'Europa e caratterizzato dall'adozione di tecnologie all'avanguardia. In Lombardia, in ...

Advertising

lifestyleblogit : Il robot Versius al Policlinico di Milano, prima volta in un ospedale pubblico - - italiaserait : Il robot Versius al Policlinico di Milano, prima volta in un ospedale pubblico - TV7Benevento : Il robot Versius al Policlinico di Milano, prima volta in un ospedale pubblico... - fps_agency : ??Il mercato italiano della #robotica chirurgica è uno dei più grandi d'#Europa ??La Lombardia è la regione con la… - CAGLIARILIVEAPP : Il robot chirurgico Versius “approda” al Policlinico di Milano -