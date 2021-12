FIFA 22: Squadra Versus Ice disponibile nei pacchetti (Di lunedì 13 dicembre 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che la Squadra Versus Ice è ora disponibile nei pacchetti della popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Dagli stili di gioco opposti agli scontri più feroci del calcio mondiale, FUT Versus celebra le caratteristiche uniche del calcio con contenuti speciali a tempo limitato in FIFA 22 Ultimate Team. Pronto a giocare con il fuoco o vuoi rompere il ghiaccio? Gli 11 giocatori della Squadra FUT Versus si allineeranno con due stili di gioco contrastanti in FUT 22: Versus Fire e Versus Ice, che danno a ogni giocatore FUT Versus due potenziamenti permanenti e design unici. FIFA 22 è atteso per il 1° Ottobre su ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 13 dicembre 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che laIce è oraneidella popolare modalità22 Ultimate Team. Dagli stili di gioco opposti agli scontri più feroci del calcio mondiale, FUTcelebra le caratteristiche uniche del calcio con contenuti speciali a tempo limitato in22 Ultimate Team. Pronto a giocare con il fuoco o vuoi rompere il ghiaccio? Gli 11 giocatori dellaFUTsi allineeranno con due stili di gioco contrastanti in FUT 22:Fire eIce, che danno a ogni giocatore FUTdue potenziamenti permanenti e design unici.22 è atteso per il 1° Ottobre su ...

