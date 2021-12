Calciomercato Genoa, sei giocatori con le valigie in mano! (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Genoa si prepara ad un mercato importante in vista della sessione invernale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e centrare l’obiettivo salvezza. Le trattative però, non riguarderanno solamente il mercato in entrata: ad oggi l’organico dei rossoblù è composto da 34 giocatori, decisamente troppi per qualunque società calcistica, e proprio per questo motivo la dirigenza Genoana sembra intenzionata a sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Andriy Shevchenko. GenoaCome riportato da “La Gazzetta dello Sport“, gli indiziati principali a lasciare la città della Lanterna a gennaio sono sei: fra questi ci sono Ekuban e Caicedo, ma anche Buksa, Melegoni, Hernani e Touré. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilsi prepara ad un mercato importante in vista della sessione invernale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e centrare l’obiettivo salvezza. Le trattative però, non riguarderanno solamente il mercato in entrata: ad oggi l’organico dei rossoblù è composto da 34, decisamente troppi per qualunque società calcistica, e proprio per questo motivo la dirigenzana sembra intenzionata a sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Andriy Shevchenko.Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, gli indiziati principali a lasciare la città della Lanterna a gennaio sono sei: fra questi ci sono Ekuban e Caicedo, ma anche Buksa, Melegoni, Hernani e Touré. SANTO ROMEO

