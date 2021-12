SuperG St Moritz | doppietta azzurra | vince Brignone davanti a Curtoni

(Di domenica 12 dicembre 2021)al femminile neldi St.. La vittoria va a Federica, in 59?77, che con il 17esimo successo diventa l’piùnte della storia di Coppa del Mondo superando Deborah Compagnoni (16). Lasi piazzaalla compagna Elenaa 11/100 e all’americana Mikaela Shiffrin in 58?24. Per quanto riguarda le altre italiane, Sofia Goggia chiude sesta, Marta Bassino ottava e Francesca Marsaglia nona. L'articolo proviene da Italia Sera.

Trionfo azzurro a St.: ilè di una fantastica Federica Brignone, che con i 17° successo diventa l'azzurra più vincente della storia di Coppa del Mondo superando Deborah Compagnoni (16). Ma è stata una gara ...cercando di fare un bel risultato, l'ultima volta arrivai seconda a un centesimo, credendoci tanto . Ieri ero arrabbiata per non essere riuscita a fare quello che volevo, in unadatto ...Doppietta italiana nel secondo superG di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Sulla pista "Corviglia" infatti Federica Brignone è splendida e prec ...Il Circo bianco delle donne si sposta ora in Val d'Isere per una discesa ed un superG nel prossimo fine settimana Sofia, vista l'uscita della svizzera Lara Gut-Behrami, conserva così da sola il pettor ...