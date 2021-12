La star più onesta del mondo... (Di domenica 12 dicembre 2021) (Photo by Jon Kopaloff/WireImage) «Ho sempre voluto essere Tony. L’ho capito la prima volta che ho visto West Side Story da piccolo». Ansel Elgort, 27 anni, sgrana gli occhi per convincerci che è così. Non si nasconde dietro agli occhiali da sole neri di Baby Driver, esibiti praticamente in tutto il film di Edgar Wright, uscito nel 2017, pellicola che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, dopo le prove in Lo sguardo di Satana – Carrie, Divergent e Colpa delle stelle. View this post on Instagram A post shared by Ansel Elgort (@ansel) Con il suo viso da bravo ragazzo, mentre sorseggia un bicchiere d’acqua dall’altra parte dello schermo (dove si nota lo smalto sulle unghie: «mi piacciono i colori» confessa subito), racconta che il film era amatissimo in famiglia dal padre Arthur (storico e famoso fotografo di Vogue, ndr ). E che la ... Leggi su iodonna (Di domenica 12 dicembre 2021) (Photo by Jon Kopaloff/WireImage) «Ho sempre voluto essere Tony. L’ho capito la prima volta che ho visto West Side Story da piccolo». Ansel Elgort, 27 anni, sgrana gli occhi per convincerci che è così. Non si nasconde dietro agli occhiali da sole neri di Baby Driver, esibiti praticamente in tutto il film di Edgar Wright, uscito nel 2017, pellicola che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, dopo le prove in Lo sguardo di Satana – Carrie, Divergent e Colpa delle stelle. View this post on Instagram A post shared by Ansel Elgort (@ansel) Con il suo viso da bravo ragazzo, mentre sorseggia un bicchiere d’acqua dall’altra parte dello schermo (dove si nota lo smalto sulle unghie: «mi piacciono i colori» confessa subito), racconta che il film era amatissimo in famiglia dal padre Arthur (storico e famoso fotografo di Vogue, ndr ). E che la ...

