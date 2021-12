I pugili italiani più forti di tutti i tempi

Leggi su gqitalia

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il pugilato è da sempre uno degli sport più popolari in Italia. Il 1° settembre 1960 il rematch per il titolo mondiale tra Duilio Loi e il portoricano Carlo Ortiz – dopo che il triestino aveva perso negli Usa conquistando però il pubblico americano col suo talento – si tiene allo stadio San Siro sotto gli occhi di 60.000 spettatori paganti e qualche altro migliaio di straforo che vivono la notte magica in cui Loi conquistò la corona mondiale. In quegli anni il pugilato è sport di massa,lo seguono, molti lo praticano nei seminterrati umidi e nelle palestre nude e ossute che si vedono in Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti. L'Italia sgobba e suda nelle palestre in cerca di mobilità sociale, di riscatto dalle povertà della guerra o semplicemente per l'adesione al costume e al vivere del tempo. Il regista Francesco Maselli scandaglia una palestra nel cuore ...