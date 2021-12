F1 | Mercedes beffata dalla Williams…con motore Mercedes! Chris Horner | “Fornitura a vita di Red Bull a Latifi”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) Nicholasè l’uomo che ha deciso il Mondiale F1 2021. Il GP di Abu Dhabi si stava avviando verso la sua conclusione: Lewis Hamilton si trovava in prima posizione con una dozzina di secondi di vantaggio su Max Verstappen, lanciatissimo verso la vittoria e la conquista del titolo iridato. A quattro giri dal termine, però, il canadese è andato a sbattere contro le barriere e l’ingresso della safety car è stato inebile. Quell’episodio ha rivoluzionato l’esito della gara: Verstappen è rientrato ai box e ha montato le gomme soft, riuscendo poi a rientrare in pista e ad accodarsi alle spalle del suo avversario diretto, superandolo poi nel corso dell’ultimo giro una volta che era stato fatto ripartire il Gran Premio.ha presentato due reclami per quanto successo in regime di safety car, ma i commissari li hanno respinti e ...