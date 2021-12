F1, Kimi Raikkonen: “La gara non è andata come speravamo, sono felice di passare a una vita normale” (Di domenica 12 dicembre 2021) A 42 anni, Kimi Raikkonen saluta oggi il circus della Formula Uno. Non un epilogo esaltante per il finlandese dell’Alfa Romeo, costretto ad abbandonare anzitempo il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 per un problema tecnico all’impianto frenante (che ne ha provocato anche un testacoda). “È stato bello vedere così tante persone oggi mostrare il loro apprezzamento, anche se la gara non è andata come speravamo. Abbiamo avuto un problema dopo il pit-stop, un problema tecnico che ci ha portato a finire prima oggi. sono le corse, a volte si fallisce, ma il risultato di oggi non influenza come mi sento riguardo alla mia carriera“, dichiara il nativo di Espoo. “sono felice di passare a una vita ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) A 42 anni,saluta oggi il circus della Formula Uno. Non un epilogo esaltante per il finlandese dell’Alfa Romeo, costretto ad abbandonare anzitempo il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 per un problema tecnico all’impianto frenante (che ne ha provocato anche un testacoda). “È stato bello vedere così tante persone oggi mostrare il loro apprezzamento, anche se lanon è. Abbiamo avuto un problema dopo il pit-stop, un problema tecnico che ci ha portato a finire prima oggi.le corse, a volte si fallisce, ma il risultato di oggi non influenzami sento riguardo alla mia carriera“, dichiara il nativo di Espoo. “dia una...

Advertising

SkySportF1 : ? Finisce così la carriera di Raikkonen in F1 ?? SEMPLICEMENTE, GRAZIE KIMI IL LIVE ? - SkySportF1 : F1, GP Abu Dhabi: l'ultima gara di Kimi Raikkonen, la Ferrari gli fa una sorpresa. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Formula 1, Kimi Raikkonen si ritira: campione nel 2007 in Ferrari, la sua carriera #SkyMotori #F1 #Formula1… - PierpaV : Kimi Raikkonen da oggi in avanti quando gli chiederanno un parere sulla F1. #F1 - giuseppefiat700 : RT @SkySportF1: Formula 1, Kimi Raikkonen si ritira: campione nel 2007 in Ferrari, la sua carriera #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP htt… -