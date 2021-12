Jennifer Aniston sui figli | Non sapete minimamente per quali motivi non ne ho!

(Di sabato 11 dicembre 2021)è stata protagonista di una lunga intervista con The Hollywood Reporter in cui ha parlato del rapporto tra i media e la sua mancata genitorialità. Nel corso di una lunga intervista con The Hollywood Reporter,ha parlato della sua carriera e del rapporto tra i media e la sua mancata genitorialità. A proposito della curiosità "malata" che anima qualsiasi persona e i media,ha dichiarato: "Penso che questa tendenza caratterizzi il comportamento dei media e di ogni persona oggigiorno. In fin dei conti, la curiosità è alla base di tutti i social network. Non leggo i tabloid ma immagino che si pongano ancora quesiti sulla mia mancata genitorialità". La protagonista di Friends ha proseguito: "Adesso la gente legge meno i tabloid …

A 52 anninon ha più voglia né tempo per lasciarsi ferire dalle chiacchiere dei giornali scandalistici o dei social media. Non è sempre stato così. Nel momento in cui la sua notorietà era al ..., 52 anni, ha giurato che non sarebbe mai diventata sua madre , Nancy Dow, con cui ha avuto una relazione turbolenta sin da quando era una bambina. L'attrice è diventata famosa negli ...Jennifer Aniston è stata protagonista di una lunga intervista con The Hollywood Reporter in cui ha parlato del rapporto tra i media e la sua mancata genitorialità. Nel corso di una lunga intervista co ...Essere Jennifer Aniston non è semplice. Nonostante la carriera, nonostante la bravura, nonostante tutto, soprattutto ora che la star di Friends ha superato i 50 anni le allusioni da parte dei media al ...