Sampdoria: 'non c'è il gruppo Vialli', due trattative aperte per la cessione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il sogno dei tifosi della Samp di vedere Gianluca Vialli come presidente del club è andato in frantumi nuovamente. L' arresto del presidente blucerchiato Ferrero (non legati al suo ruolo nel calcio) ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il sogno dei tifosi della Samp di vedere Gianlucacome presidente del club è andato in frantumi nuovamente. L' arresto del presidente blucerchiato Ferrero (non legati al suo ruolo nel calcio) ...

Advertising

sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - DiMarzio : Panchina @sampdoria, aggiornamenti: #Stankovic non si libera dalla #StellaRossa, resta #DAversa per il derby con il @GenoaCFC @SkySport - Agenzia_Ansa : Massimo #Ferrero è stato arrestato nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancaro… - napolista : Gazzetta: Ferrero in carcere è diventato subito il beniamino di guardie e detenuti Non ha perso il buonumore, vest… - it_samp : #Sampdoria: la #Figc non ha ancora aperto inchieste, ma raddrizza le antenne. Cosa rischia il club. -