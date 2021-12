Salto con gli sci, Klingenthal 2021: vince Kramer, seconda Opseth (Di venerdì 10 dicembre 2021) Marita Kramer ha conquistato il primo posto al termine della gara di Salto con gli sci a Klingenthal, tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di categoria. L’austriaca, in evidenza sin dalle qualificazioni e favorita alla vigilia, ha preceduto la norvegese Silije Opseth; inoltre battuta la concorrenza rappresentata dal duo sloveno formato da Ursa Bogataj e Nika Kriznar. Ben 247.9 totali per Kramer, la quale è riuscita ad affermarsi in territorio teutonico. Top 5 per la giapponese Sara Takanashi, a tagliar fuori però la connazionale Kaori Iwabuchi, sesta. Un’altra slovena a chiudere la top 10: Spela Rogelj è riuscita ad avere la meglio sulla nipponica Yuki Ito, inanellando i preziosi 193.9 punti finali. Nessun sussulto italiano in Germania, seppur Lara Malsiner avesse conquistato ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Maritaha conquistato il primo posto al termine della gara dicon gli sci a, tappa della Coppa del Mondo/2022 di categoria. L’austriaca, in evidenza sin dalle qualificazioni e favorita alla vigilia, ha preceduto la norvegese Silije; inoltre battuta la concorrenza rappresentata dal duo sloveno formato da Ursa Bogataj e Nika Kriznar. Ben 247.9 totali per, la quale è riuscita ad affermarsi in territorio teutonico. Top 5 per la giapponese Sara Takanashi, a tagliar fuori però la connazionale Kaori Iwabuchi, sesta. Un’altra slovena a chiudere la top 10: Spela Rogelj è riuscita ad avere la meglio sulla nipponica Yuki Ito, inanellando i preziosi 193.9 punti finali. Nessun sussulto italiano in Germania, seppur Lara Malsiner avesse conquistato ...

