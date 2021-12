Genoa-Sampdoria | programma e telecronisti Dazn Serie A 2021 2022

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ile isudi, match valido per la diciassettesima giornata di. A Marassi è arrivato finalmente il momento del derby della Lanterna, anche se quest’anno le due squadre sono in grossa difficoltà e oltre alla supremazia cittadina ci si gioca anche una fetta di salvezza. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 10 dicembre, chi la spunterà?sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini.ITALIA SportFace.

... ma anche tecnico, visto che ilè penultimo con 10 punti e laquintultima con 15.SEGUIIN DIRETTA SUL NOSTRO SITO Come vedere in tv e streamingIl match trasarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn . In alternativa, sarà ...La 17ª giornata di Serie A si apre con il delicatissimo derby di Genova. Alle 20.45 a Marassi saranno di fronte due squadre alle prese con un difficile momento dal punto di vista societario, con il Gr ...È un Derby della Lanterna più che mai decisivo quello che va di scena stasera a Marassi: di fronte un Genoa che, da quando Andriy Shevchenko ha rilevato Davide Ballardini sulla ...