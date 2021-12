"C'è una pandemia sociale"... "Scioperare contro Draghi non è lesa maestà" (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Confermiamo la data: il 16 si sciopera”. Pierpaolo Bombardieri guida la Uil allo sciopero generale, sorpreso della “reazione impressionante” contro la protesta dei lavoratori. “Noi esercitiamo un diritto costituzionale” spiega il segretario generale, “diamo voce a una parte del Paese che chiede aiuto. Ci fanno passare per sovversivi, io e il mio amico Landini. Par quasi che ci siamo macchiati di lesa maestà” dice il leader Uil in un’intervista al Fatto Quotidiano. “Abbiamo proclamato 8 ore di sciopero, mica un mese; una protesta che i lavoratori pagheranno di tasca loro. Semmai questi cultori del pensiero unico dovrebbero ringraziarci”. Bombardieri spiega che dovrebbero ringraziare il sindacato perché ”è in grado di incanalare democraticamente il disagio di cinque milioni di poveri, un numero spaventoso e in crescita, scongiurando ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Confermiamo la data: il 16 si sciopera”. Pierpaolo Bombardieri guida la Uil allo sciopero generale, sorpreso della “reazione impressionante”la protesta dei lavoratori. “Noi esercitiamo un diritto costituzionale” spiega il segretario generale, “diamo voce a una parte del Paese che chiede aiuto. Ci fanno passare per sovversivi, io e il mio amico Landini. Par quasi che ci siamo macchiati di” dice il leader Uil in un’intervista al Fatto Quotidiano. “Abbiamo proclamato 8 ore di sciopero, mica un mese; una protesta che i lavoratori pagheranno di tasca loro. Semmai questi cultori del pensiero unico dovrebbero ringraziarci”. Bombardieri spiega che dovrebbero ringraziare il sindacato perché ”è in grado di incanalare democraticamente il disagio di cinque milioni di poveri, un numero spaventoso e in crescita, scongiurando ...

Advertising

amnestyitalia : La diffusione della variante #Omicron è la prova di cosa accade quando una pandemia non viene affrontata senza un'e… - manlius84 : Personalmente diffido di chi ragiona, o impone di ragionare, in modo riduzionista durante una pandemia. La scienza… - WRicciardi : ancora una volta troppo tardi e troppo poco, il Regno Unito continua a essere il ventre molle nella lotta alla pand… - mimmofattipren1 : @Alex81G Questa sfiga della pandemia ci ha fatto conoscere questi signori un po meglio, questo è uno dei peggiori… - FrancescoSaro : RT @NazzarenoMi: In Italia la Pandemia è gestita da Speranza l'ipocondriaco, Pregliasco l'Ortopedico, Capua la Veterinaria, Crisanti il Zan… -

Ultime Notizie dalla rete : una pandemia Bonus INPS, 3.000 per tutti! Domande entro il 31 dicembre! ... invece, complice anche l'aggravarsi della situazione economica generale, a causa della pandemia, ... C'è infatti una sezione specifica , alla quale bisognerà collegarsi per inoltrare la propria istanza: ...

Mercati azionari: dopo Omicron si guarda ai fondamentali Secondo gli analisti di Marzotto Investment House, che il vertice di una azienda come Moderna, molto coinvolta nella pandemia in termini di business, rilasciasse una simile intervista alla CNBC in un ...

PRESENTATO A MURO "DIARIO DI UNA PANDEMIA" Cronache TV Cgil: "C'è una pandemia sociale". Uil: "Scioperare contro Draghi non è lesa maestà" E che si procedesse non certo verso una riduzione delle aliquote, ma a un allargamento della base imponibile. Non è questa la riforma di cui il Paese ha bisogno”. Landini parla di “pandemia sociale” ...

Lo spazio nella pandemia: FRICHE presenta Isolario a Venezia Venerdì, 17 dicembre 2021, a Venezia, si terrà la presentazione di Isolario, una pubblicazione sul tema dello spazio e sull’evoluzione del suo ruolo nel contesto pandemico ideata dal gruppo FRICHE – ...

... invece, complice anche l'aggravarsi della situazione economica generale, a causa della, ... C'è infattisezione specifica , alla quale bisognerà collegarsi per inoltrare la propria istanza: ...Secondo gli analisti di Marzotto Investment House, che il vertice diazienda come Moderna, molto coinvolta nellain termini di business, rilasciassesimile intervista alla CNBC in un ...E che si procedesse non certo verso una riduzione delle aliquote, ma a un allargamento della base imponibile. Non è questa la riforma di cui il Paese ha bisogno”. Landini parla di “pandemia sociale” ...Venerdì, 17 dicembre 2021, a Venezia, si terrà la presentazione di Isolario, una pubblicazione sul tema dello spazio e sull’evoluzione del suo ruolo nel contesto pandemico ideata dal gruppo FRICHE – ...