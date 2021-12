X-Factor 2021 ha un vincitore annunciato: di chi si tratta (Di giovedì 9 dicembre 2021) X-Factor 2021, questa sera il pubblico deciderà il destino dei quatto fnalisti ma uno è favorito su tutti: come si svolgerà la serata Si contenderanno il titolo Baltimora, Bengala Fire, Fellow e Gianmaria. Per l’occasione i finalisti si esibiranno in duetti con i propri giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, in diretta su Sky dal MediolanumForum di Assago, in simulcast su TV8 e in streaming su Now. La gara sarà divisa in tre diverse fasi. Ci sarà una prma con i duetti insieme agli insegnanti che vedrà l’eliminazione di uno dei quattro finalisti. La seconda fare è il Best of con i tre rimasti in gara che si esibiranno in medley dei pezzi che nelle ultime settimane hanno portato sul palco: alla fine di essa ci sarà un’altra eliminazione. Nell’ultima fase, una finalissima a due, il pubblicò decreterà il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 9 dicembre 2021) X-, questa sera il pubblico deciderà il destino dei quatto fnalisti ma uno è favorito su tutti: come si svolgerà la serata Si contenderanno il titolo Baltimora, Bengala Fire, Fellow e Gianmaria. Per l’occasione i finalisti si esibiranno in duetti con i propri giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, in diretta su Sky dal MediolanumForum di Assago, in simulcast su TV8 e in streaming su Now. La gara sarà divisa in tre diverse fasi. Ci sarà una prma con i duetti insieme agli insegnanti che vedrà l’eliminazione di uno dei quattro finalisti. La seconda fare è il Best of con i tre rimasti in gara che si esibiranno in medley dei pezzi che nelle ultime settimane hanno portato sul palco: alla fine di essa ci sarà un’altra eliminazione. Nell’ultima fase, una finalissima a due, il pubblicò decreterà il ...

