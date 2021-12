Tragico schianto sulla statale | Silvano muore sul colpo Un intero paese in lutto | “Mancherà a tutti”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Terribile incidente stradale a Sacandiano, in provincia di Reggio Emilia.Ferri, 70 anni, è mortostrada Pedemontana a seguito dello scontro dell’autoquale viaggiava, una Opel Zafira, contro un autocarro. L’uomo procedeva in direzione Sassuolo quando, proprio all’altezza del distributore del metano, si è scontrato frontalmente contro il camion che viaggiava nella direzione opposta. Un impatto violentissimo, che purtroppo non ha lasciato scampo al settantenne. Inutili i tentativi di rianimarlo,Ferri è morto sul. Incidente a Scandiano (Reggio Emilia): mortoFerri Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la polizia dell’unione Tresinaro Secchia e i vigili del fuoco.Ferri era molto conosciuto a ...

La Gazzetta di Reggio

