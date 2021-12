Pontina | incidente tra 4 auto | 1 ferito | code verso Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 dicembre 2021)sullaquesta mattina pochi minuti dopo le 7:00 di oggi, 9 dicembre. A scontrarsi 4in corsia di sorpasso, al km 39.100, all’altezza di via dei Rutuli, nel territorio comunale di Ardea, in direzione. Lo scontro è avvenuto proprio durante il temporale che si è abbattuto questa mattina nella zona., lungheNon si conoscono ancora le esatte cause dell’, che ha provocato il ferimento di un uomo, trasportato in codice giallo al pronto soccorso del S. Anna di Pomezia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi e per regolamentare il traffico. La corsia di sorpasso è stata chiusa e si ...