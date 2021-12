La Spoon River del Web | gli Addii più googlati del 2021

Leggi su amica

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Google ha reso pubbliche le liste dei più. Titolo ufficiale del documento: Un anno di ricerche Google. Parole, eventi, personaggi, fatti, tendenze che sono stati i più cercati sul web, nell’anno che sta per chiudersi. Uno specchio di come siamo noi italiani. Dimmi cosa googli/cerchi e ti dirò chi sei… Qui trovi la lista delle cose più cercate in Italia nel. Qui, la gallery deglipiù… Dagli stadi, a Google. Il personaggio più cercato delè Christian Eriksen, calciatore danese dell’Inter che si è accasciato al suolo, per arresto cardiaco, durate la partita Danimarca-Finlandia, agli Europei di giugno. Foto Ansa Ricerche Google: lo sport batte tutto e tutti È (il solito) trionfo dello sport. La Serie A di calcio è al top della ...