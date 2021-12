Hong Kong, condannati gli organizzatori delle veglie del 4 giugno (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il tycoon di Hong Kong Jimmy Lai è colpevole di aver ricordato il massacro di Tiananmen. Il giudizio era atteso da tempo ed è arrivato senza suscitare stupore. Il magnate dei media di Hong Kong Jimmy Lai è stato condannato per aver preso parte e incitato gli HongKonghesi a partecipare alla veglia commemorativa per i fatti di piazza Tiananmen del 1989 a Victoria Park il 4 giugno del 2020. Sul banco degli imputati c’erano anche le attiviste Gwyneth Ho e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il tycoon diJimmy Lai è colpevole di aver ricordato il massacro di Tiananmen. Il giudizio era atteso da tempo ed è arrivato senza suscitare stupore. Il magnate dei media diJimmy Lai è stato condannato per aver preso parte e incitato glihesi a partecipare alla veglia commemorativa per i fatti di piazza Tiananmen del 1989 a Victoria Park il 4del 2020. Sul banco degli imputati c’erano anche le attiviste Gwyneth Ho e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

