Embraco | ripartono i licenziamenti a Riva di Chieri Torino | in bilico quasi 400 posti Il 15 dicembre manifestazione al Mise

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Tribunale fallimentare diha riaperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori della ex. A partire dal 23 gennaio, i 377 addetti andranno quindi in Naspi (l’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps, ndr). Lo rendono noto Fim, Fiom, Uilm, Uglm, annunciando unaa Roma sotto il ministero dello Sviluppo economico il 15prossimo “per far sì che nessuno dei 377 lavoratori venga abbandonato a se stesso”. All’iniziativa sono stati invitati il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di, Stefano Lo Russo. Si conclude così, a meno di novità dell’ultima ora, la vicenda della ex fabbrica dididove si producono compressori per frigoriferi e dei ...