A1 Roma Nord, svincolo di Fiano Romano chiuso per due notti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – Sulla Diramazione Roma Nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione da parte del Comune di Fiano Romano, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di oggi e domani (giovedì 9 e venerdì 10 dicembre), con orario 21.30-5, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Fiano Romano, per chi proviene dalla rotatoria Via Variante Tiberina in direzione di Roma e della A1. Sarà contestualmente chiuso anche lo svincolo esterno di uscita di Fiano Romano, per chi proviene dalla A1 e da Roma in direzione della rotatoria Via Variante Tiberina. In alternativa, si consiglia: per il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021)– Sulla Diramazionedella A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione da parte del Comune dino, previsti in orario notturno, nelle dueconsecutive di oggi e domani (giovedì 9 e venerdì 10 dicembre), con orario 21.30-5, saràloesterno di entrata dino, per chi proviene dalla rotatoria Via Variante Tiberina in direzione die della A1. Sarà contestualmenteanche loesterno di uscita dino, per chi proviene dalla A1 e dain direzione della rotatoria Via Variante Tiberina. In alternativa, si consiglia: per il ...

