Home video: da Superman a Francesco Nuti, sette film da gustare con la calma dei dischi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Alcuni hanno fatto capolino in sala, altri direttamente su piattaforma, altri invece riservati al mercato Home video. Mentre un paio sono gemme della commedia italiana. Iniziamo con Monster Hunter, blockbusterino da 60 milioni di dollari di budget e un box office globale valso 42, oggi Blu-Ray con 24 miNuti di extra, scene tagliate e dettagli sul videogame originale Capcom per i giocatori fans. Milla Jovovich è una regina dell’action al femminile: dove i mostri chiamano lei risponde. Audacia attoriale sposata al fantasy più truculento grazie anche al marito regista Paul W.S. Anderson, col buon vizio del videogioco portato al cinema fin dai Resident Evil. Un ritorno niente male è stato lo Zack Snyder’s Justice League, con scene ricucite dal regista originale dopo la sua uscita di scena a fine riprese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Alcuni hanno fatto capolino in sala, altri direttamente su piattaforma, altri invece riservati al mercato. Mentre un paio sono gemme della commedia italiana. Iniziamo con Monster Hunter, blockbusterino da 60 milioni di dollari di budget e un box office globale valso 42, oggi Blu-Ray con 24 midi extra, scene tagliate e dettagli sulgame originale Capcom per i giocatori fans. Milla Jovovich è una regina dell’action al femminile: dove i mostri chiamano lei risponde. Audacia attoriale sposata al fantasy più truculento grazie anche al marito regista Paul W.S. Anderson, col buon vizio delgioco portato al cinema fin dai Resident Evil. Un ritorno niente male è stato lo Zack Snyder’s Justice League, con scene ricucite dal regista originale dopo la sua uscita di scena a fine riprese ...

Advertising

INFN_ : Bruno Touschek è stato un grande scienziato che, grazie a un'idea rivoluzionaria, pose le basi per la costruzione d… - Alex55415125 : RT @brublackvip: Atolando a piroca nesse cu delicioso!! ?????????? - VincenzoTiani : RT @meobaldo: “Dalla tua parte”. Un video per raccontare l’impegno del #GarantePrivacy a fianco delle persone e del Paese - meobaldo : “Dalla tua parte”. Un video per raccontare l’impegno del #GarantePrivacy a fianco delle persone e del Paese… - softbbucky : RT @crocinoo: #HawkeyeSeries #Hawkeye spoiler (?) . . . . . . . . . . . . . . . . E QUANDO MERCOLEDÌ PROSSIMO VEDREMO KINGPIN IN HAWKEYE E… -