Gran Bretagna | polemiche su Boris Johnson per il video sul “party di Natale a Downing street” Lascia la consulente Stratton

Si è dimessa Allegra Stratton, la consulente del premier britannico Boris Johnson al centro del controverso video registrato un anno fa che mostra membri senior del suo staff che scherzano sul fatto di organizzare una festa di Natale per violare le restrizioni dettate dal coronavirus nel pieno del periodo di lockdown. Stratton, che allora occupava il ruolo di responsabile stampa del primo ministro conservatore, ha letto in lacrime il comunicato di dimissioni in cui ha offerto le sue scuse più profonde e ammesso che rimpiangerà per tutta la vita le frasi pronunciate in quel video. "Mi sono infuriato nel vedere quella clip", ha detto Johnson ai legislatori alla Camera dei Comuni. "Mi scuso senza riserve per l'offesa che ha causato nel ...

