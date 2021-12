Ferrero | «Scappare? Potevo farlo a Pechino Express»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Se volevofar perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di». Lo dice Massimo, patron della Sampdoria, arrestato nei giorni scorsi e detenuto nel carcere di San Vittore a Milano, come riportato da Il Tempo. «Non mi hanno mandato agli arresti domiciliari perché ritenevano che non era una misura L'articolo

Lo sfogo didal carcere: "Se volevo potevoquando stavo a Pechino Express" Sono le intercettazioni ascoltate dalla Guardia di Finanza che ha condotto le indagini coordinate dalla ...In effetti, l'allora presidente della Samp Massimoqualche uscita sgradevole in ottica tifoseria se l'è fatta: una volta definì l'inno ufficiale della Sampdoria "una marcetta da ...«Se volevo potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express». Lo dice Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, arrestato nei giorni scorsi e detenuto nel carcere di ...«Se volevo potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express». Lo dice Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, arrestato nei giorni scorsi e detenuto nel carcere di ...