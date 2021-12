Erling Haaland, le rivelazione: “Era fragile, poi tornò e sembrava…” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un fenomeno mondiale arrivato dalle fredde terre della Norvegia. Un campione giovane che, però, si è già preso le luci della ribalta da giovanissimo arrivando ai vertici della Bundesliga con il Borussia Dortmund. Erling Haaland è uno degli attaccanti più forti del mondo e l’età è nettamente dalla sua parte: sono diversi i club, infatti, interessati alle doti sportive di un ragazzo dal fisico imponente che si è trasformato verso i quindici-sedici anni. Della crescita dell’ex Salisburgo ha parlato Ruben Gabrielsen, suo ex compagno di squadra. Le parole di Ruben Gabrielsen, ex compagno di squadra di Erling Haaland Ecco cosa ha detto Ruben Gabrielsen, ex compagno di squadra di Erling Haaland, alle colonne di Get France Football News: “Quando giocava in Norvegia con me non segnava ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un fenomeno mondiale arrivato dalle fredde terre della Norvegia. Un campione giovane che, però, si è già preso le luci della ribalta da giovanissimo arrivando ai vertici della Bundesliga con il Borussia Dortmund.è uno degli attaccanti più forti del mondo e l’età è nettamente dalla sua parte: sono diversi i club, infatti, interessati alle doti sportive di un ragazzo dal fisico imponente che si è trasformato verso i quindici-sedici anni. Della crescita dell’ex Salisburgo ha parlato Ruben Gabrielsen, suo ex compagno di squadra. Le parole di Ruben Gabrielsen, ex compagno di squadra diEcco cosa ha detto Ruben Gabrielsen, ex compagno di squadra di, alle colonne di Get France Football News: “Quando giocava in Norvegia con me non segnava ...

