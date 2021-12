Ovazione per Mattarella alla Scala, il pubblico grida "bis" (Di martedì 7 dicembre 2021) Un’Ovazione, lunga sei minuti, e le grida di “bis” rivolte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il pubblico della Scala per assistere alla prima del Macbeth si è alzato in piedi e ha tributato un lunghissimo applauso al capo dello Stato, al suo ingresso con la figlia Laura nel palco d’onore. alla fine dell’applauso, come di consueto, con la sala del Piermarini illuminata e il sipario chiuso, l’orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly ha intonato l’inno di Mameli, cantato anche dagli spettatori in sala. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Un’, lunga sei minuti, e ledi “bis” rivolte al presidente della Repubblica Sergio. Ildellaper assistereprima del Macbeth si è alzato in piedi e ha tributato un lunghissimo applauso al capo dello Stato, al suo ingresso con la figlia Laura nel palco d’onore.fine dell’applauso, come di consueto, con la sala del Piermarini illuminata e il sipario chiuso, l’orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly ha intonato l’inno di Mameli, cantato anche dagli spettatori in sala.

