Lo sciopero ridotto a slogan da un balconcino

(Di martedì 7 dicembre 2021) Quanto unogenerale indetto per il 16 dicembre possa fare male al Paese, quindi a tutti noi, lo dicono i numeri. Quelli dell’indagine realizzata da Format Research per Confcommercio rendono bene l’idea: quest’anno per i regali si spenderanno 158 euro a testa, in tutto 6,9 miliardi. Un po’ meno dei 7,4 miliardi del Natale scorso, ma in proporzione moltissimi di più se si considera che quest’anno c’è l’inflazione che fa schizzare i prezzi e impone a tante famiglie di mettere da parte i soldi per pagare le bollette. E la lista si allunga perché ci si può muovere liberamente e quindi nel conto vanno aggiunti i soldi per la benzina, quelli per pagare il casello e ancora quelli per dormire in hotel. Insomma nonostante tutto c’è voglia di normalità. Bloccare tutto per un giorno significa un giorno di incassi molto ridotti per i negozi perché bus e metro sono fermi e ...