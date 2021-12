Sorpreso mentre cerca di rubare in un tabaccaio. Arrestato (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sempre alta l’attenzione del Personale del Commissariato di Martina Franca al fenomeno dei furti in appartamenti e negozi che da qualche tempo hanno destato preoccupazione nella cittadinanza del comune della Valle d’Itria. Nei continui mirati servizi di controllo del territorio istituti nell’arco delle 24 ore, i poliziotti , intorno alle 3,00 di notte, dopo aver ricevuto una segnalazione di rumori sospetti, sono letteralmente piombati in Vico Trieste, lungo la cinta esterna del Borgo antico, ed hanno Sorpreso un giovane in piedi su una casa scala telescopica che stava tentando di accedere ad un balcone, corrispondente al retrobottega di un tabaccaio. Il ladro, colto di sorpresa, è sceso immediatamente dalla scala ed ha cercato una timida fuga nei vicoli circostanti, ma dopo un brevissimo inseguimento è stato fermato dagli ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sempre alta l’attenzione del Personale del Commissariato di Martina Franca al fenomeno dei furti in appartamenti e negozi che da qualche tempo hanno destato preoccupazione nella cittadinanza del comune della Valle d’Itria. Nei continui mirati servizi di controllo del territorio istituti nell’arco delle 24 ore, i poliziotti , intorno alle 3,00 di notte, dopo aver ricevuto una segnalazione di rumori sospetti, sono letteralmente piombati in Vico Trieste, lungo la cinta esterna del Borgo antico, ed hannoun giovane in piedi su una casa scala telescopica che stava tentando di accedere ad un balcone, corrispondente al retrobottega di un. Il ladro, colto di sorpresa, è sceso immediatamente dalla scala ed hato una timida fuga nei vicoli circostanti, ma dopo un brevissimo inseguimento è stato fermato dagli ...

