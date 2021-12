Roma | la scossa di Abraham | È il momento di ricompattarsi e ripartire

(Di lunedì 6 dicembre 2021)- Due sconfitte consecutive in campionato contro Bologna e Inter, nove punti di distanza dal quarto posto e un solo punto guadagnato in cinque big match. Lasta avendo non poche difficoltà ...

La Roma sta avendo non poche difficoltà in questa prima parte di stagione, lontana dagli obiettivi ... ma proprio il centravanti inglese ha provato a dare la scossa con un messaggio sui propri canali ...
ROMA - Due sconfitte consecutive in campionato contro Bologna e Inter, nove punti di distanza dal quarto posto e un solo punto guadagnato in cinque big match. La Roma sta avendo non poche difficoltà i ...