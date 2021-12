Lecce, Coda di nuovo ko: lesione all'adduttore (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lecce - Massimo Coda dovrà rimanere fermo nelle prossime settimane a causa di un nuovo infortunio muscolare. A due giorni dalla sfida con la Reggina , l'attaccante del Lecce si è sottoposto ad esami ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 dicembre 2021)- Massimodovrà rimanere fermo nelle prossime settimane a causa di uninfortunio muscolare. A due giorni dalla sfida con la Reggina , l'attaccante delsi è sottoposto ad esami ...

Advertising

SalentoSport : #LECCE – Brutte notizie per #Coda: l’esito degli esami specialistici post-#infortunio - sportli26181512 : Lecce, Coda di nuovo ko: lesione all'adduttore: Per il tecnico giallorosso Baroni nova tegola dopo il recupero in e… - SoloLecceIT : Anteprima - tabellamercatob : Analisi 16^ giornata #SerieB in 140 parole Salta il 'fattore campo': 5 successi in trasferta Nuovo ribaltone in ve… - tabellamercatob : Classifica marcatori #SerieB dopo la 16^ giornata Conduce sempre Strefezza del #Lecce con 9 reti Seguono Coda del… -