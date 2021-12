La tabella con le attività consentite senza green pass | con quello base e quello rafforzato

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Qui è possibile visionare un riepilogo con tutte lea chi non è in possesso del, quelle che si possono svolgere con il, e quelle riservate solamente a chi ha il Super. Le regole entrano in vigore da lunedì 6 dicembre e dureranno fino al 15 gennaio 2022. Il Superè il certificato che viene rilasciato a chi è vaccinato o guarito dal covid. Il solo tampone negativo molecolare o antigenico, dà diritto al. Chi possiede unvalido per vaccinazione o guarigione non deve fare nulla, non servirà scaricare una nuova certificazione ...

Palazzo_Chigi : #Covid19 On line la tabella con le attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 senza #greenpass / con greenpass… - cuspidorn : RT @looking4wd: Vi invito a scaricarvi dal sito del Governo la tabella con tutte le regole di ciò che è consentito o vietato fare col green… - caterin40283689 : RT @angelo_fornaro: Una volta erano i pregiudicati i sorvegliati speciali ad oggi, con il nuovo'regolamento sulla libertà vigilata'chiamat… - ant_s16 : @LaVeritaWeb Vi posto l'ultima tabella ISS giusto per chiedervi gentilmente di aggiornare il grafico con la tendenz… - TeoneDiSmirne : RT @looking4wd: Vi invito a scaricarvi dal sito del Governo la tabella con tutte le regole di ciò che è consentito o vietato fare col green… -

Ultime Notizie dalla rete : tabella con

Ecco ladelle attività consentite senza green pass,green pass "base" egreen pass "rafforzato" dal 6/12/2021 al 15/1/2022. Da oggi al via il Green Pass rafforzato o super Green Pass. In Alto ...Quando esce Spider - Man: Across the Spider - Verse?la preproduzione entrata nel vivo nel ... A causa della pandemia di Coronavirus, ladi marcia è stata leggermente rivista, spingendo il ...Chi possiede già un Green Pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione perché sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità. Il Super Green pass sarà adott ...Il Governo ha pubblicato la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con il super green pass, salvo restrizioni decise dal Comune o dalla Regione di .... In base alle ...