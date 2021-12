Canone RAI 2022, i tempi per l’esonero stringono: ecco come fare (Di lunedì 6 dicembre 2021) I tempi per inviare la dichiarazione per l’esonero per il Canone RAI stringono. ecco cosa presentare e in che modo all’Agenzia delle Entrate. Canone Rai, esonero (AdobeStock)Il Canone RAI è ormai una tassa che pagano praticamente tutti. Dal 2016 è inserita nella bolletta dell’energia elettrica. Quindi, si paga ogni volta che arriva la fattura dal gestore di riferimento. Ma ci possono essere delle situazioni in cui è possibile sottrarsi al pagamento. Per chiedere l’esenzione, però, bisogna fare presto. La scadenza per l’invio della dichiarazione sostitutiva di esonero all’Agenzia delle Entrate si avvicina. come ben sappiamo, l’utente deve dimostrare che, nonostante il contratto di energia elettrica, non ha nessun ... Leggi su chenews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Iper inviare la dichiarazione perper ilRAIcosa presentare e in che modo all’Agenzia delle Entrate.Rai, esonero (AdobeStock)IlRAI è ormai una tassa che pagano praticamente tutti. Dal 2016 è inserita nella bolletta dell’energia elettrica. Quindi, si paga ogni volta che arriva la fattura dal gestore di riferimento. Ma ci possono essere delle situazioni in cui è possibile sottrarsi al pagamento. Per chiedere l’esenzione, però, bisognapresto. La scadenza per l’invio della dichiarazione sostitutiva di esonero all’Agenzia delle Entrate si avvicina.ben sappiamo, l’utente deve dimostrare che, nonostante il contratto di energia elettrica, non ha nessun ...

