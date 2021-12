Anticipazioni Uomini e Donne del 6/12/21: ancora nessuna scelta per Roberta Giusti, ma… (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover eccovi le Anticipazioni: Non c’è stata nessuna scelta. Roberta Giusti è uscita in esterna con Samuele Carniani, non c’è stato il bacio. Luca Salatino è ritornato in studio, lei gli ha mandato una lettera. Lei ha ballato con Luca. (in attesa di ulteriori aggiornamenti) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi sono state registrate le nuove puntate di. Dalla pagina Instagramclassicoeover eccovi le: Non c’è stataè uscita in esterna con Samuele Carniani, non c’è stato il bacio. Luca Salatino è ritornato in studio, lei gli ha mandato una lettera. Lei ha ballato con Luca. (in attesa di ulteriori aggiornamenti) L'articolo proviene da Isa e Chia.

