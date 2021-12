Sampdoria-Lazio, le formazioni ufficiali (Di domenica 5 dicembre 2021) Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, A.Ferrari, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Gabbiadini. All. D’AversaLazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021)(4-4-2): Audero; Bereszynski, A.Ferrari, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Gabbiadini. All. D’Aversa(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CarolRadull : 2:30P.M | Bologna Vs Fiorentina 5:00 P. M | Spezia Vs Sassuolo 5:00 P. M | Venezia Vs Verona 8:00 P.M | Sampdori… - pasqualinipatri : Sampdoria-Lazio, Milinkovic nel pre-partita: “Vogliamo una bella vittoria, ripartiamo da zero e dimostriamo chi sia… - gabripuggioni28 : Il mio pronostico su Sampdoria Lazio è 2-2 marcatori A. Candreva,C. Immobile #campionatopronostici @pronostici22 - SportsbookBTC : Serie A LIVE: Sampdoria vs. Lazio - AntoPando : @OfficialSSLazio @sampdoria Ok ?????????????? Forza LAZIO! -