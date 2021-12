F1, finisce con un nulla di fatto l’investigazione per il contatto Leclerc-Perez nel GP dell’Arabia Saudita 2021 (Di domenica 5 dicembre 2021) I riflettori oggi erano tutti puntati sul duello iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021 è stato particolarmente movimentato anche alle spalle dei due grandi protagonisti di questo Mondiale di Formula Uno. Uno degli incidenti più importanti e controversi di giornata, che coinvolgeva la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Sergio Perez, era finito infatti sotto investigazione da parte del Collegio dei Commissari. Poco fa è arrivata la sentenza definitiva su quel contatto, valutato di fatto come un incidente di gara. Il messicano aveva avuto la peggio, perdendo il controllo della sua RB16B e andando a sbattere contro le barriere dopo un contatto con la Rossa di Leclerc nella prima ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) I riflettori oggi erano tutti puntati sul duello iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma il Gran Premioè stato particolarmente movimentato anche alle spalle dei due grandi protagonisti di questo Mondiale di Formula Uno. Uno degli incidenti più importanti e controversi di giornata, che coinvolgeva la Ferrari di Charlese la Red Bull di Sergio, era finito infatti sotto investigazione da parte del Collegio dei Commissari. Poco fa è arrivata la sentenza definitiva su quel, valutato dicome un incidente di gara. Il messicano aveva avuto la peggio, perdendo il controllo della sua RB16B e andando a sbattere contro le barriere dopo uncon la Rossa dinella prima ...

