(Di domenica 5 dicembre 2021) L’Inter diha dato unadialladi. È la sentenza del Corriere dello Sport su-Inter. “Sotto gli occhi di Francesco Totti, per la seconda volta in tribuna all’Olimpico da quando ha lasciato la società, l’Inter mette in ginocchio ladà unadie conferma le sue ambizioni da scudetto. I tre gol di scarto ci stanno tutti e certificano il gap attuale tra le due squadre”. E ancora, sui limiti della: “non sono solo legati alle assenze, ma anche ai difetti strutturali sul piano del gioco, alla mancanza di personalità, al difetto di non avere un leader che possa guidare lanei momenti ...

Advertising

napolista : CorSport: #Inzaghi dà una lezione di calcio a #Mourinho, la Roma sembra una squadra senza idee L’Inter mette in gi… - CorSport : #Inzaghi: '#Inter, bellissimo segnale. Vittoria in emergenza' ??? - RobertoVettora3 : @CorSport Squadra vera allenatore stupendo, complimenti a Simone Inzaghi d a tutti i ragazzi oggi impressionanti. - CorSport : #RomaInter 0-3: #Inzaghi vola, #Mourinho affonda all'Olimpico ? - CorSport : #Inzaghi avvisa l'#Inter: 'La #Roma è tosta. Bello sfidare Mourinho' -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Inzaghi

Sul. Quando era tecnico della Lazio, ha rimediato 8 sconfitte e 1 pareggio. Con Spalletti, ... SimonePer Simoneil Napoli è un tabù. Il Corriere dello Sport sciorina i numeri ...Sul. Si deciderà dopo la rifinitura di oggi. Il bosniaco sarà lasciato in panchina solo se non ... SimoneSimonenon ha ancora deciso come organizzare l'attacco della sua Inter ...Tempo fa toccava a Ancelotti, che adesso è primo in Spagna. Si parla della sfida tra Roma e Inter, di cui anche l'ex dirigente è un ex e si parla della gara 'special' per Mourinho. Branca al CorSport: ...Il turco ha già segnato 4 gol in campionato, tanti quanti ne aveva realizzati nella passata stagione col Milan ...