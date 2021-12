Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021)DEL 4 DICEMBREORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTURPI SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO, ABBIAMO CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA. IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. SULLA PONTINA LAVORI IN CORSO STANNO PROVOCANDO CODE TRA TOR DE CENCI E PRATICA DI MARE VERSO POMEZIA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI. OGGI ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO DI NUOVO IN SCENA LA SERIE A CON L’INCONTRO DI CALCIO-INTER; GIA DAL PRIMO POMERIGGIO SCATTERANNO MODIFICHE ALLANELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA.ASTRALSPA.IT PER IL ...