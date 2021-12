Juve, Allegri: “Vietato steccare contro il Genoa” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non possiamo permetterci di steccare, dobbiamo fare una bella partita con serenità, tranquillità e con tecnica”. Massimiliano Allegri suona la carica in vista del match casalingo che la Juventus giocherà contro il Genoa nella 16esima giornata della Serie A. “Dobbiamo tornare alla vittoria in casa contro un Genoa che viene da due sconfitte e un pari col Shevchenko, un tecnico molto bravo nonostante la giovane età che ha raggiunto ottimi risultati con l’Ucraina. Anche perché nella mia storia con la Juventus le partite con il Genoa sono sempre state difficili e complicate”, dice il tecnico bianconero. Capitolo formazione: “Pellegrini e Kulusevski dovrebbero giocare, a Salerno c’erano tanti giovani in campo e questo conferma il bel ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non possiamo permetterci di, dobbiamo fare una bella partita con serenità, tranquillità e con tecnica”. Massimilianosuona la carica in vista del match casalingo che lantus giocheràilnella 16esima giornata della Serie A. “Dobbiamo tornare alla vittoria in casaunche viene da due sconfitte e un pari col Shevchenko, un tecnico molto bravo nonostante la giovane età che ha raggiunto ottimi risultati con l’Ucraina. Anche perché nella mia storia con lantus le partite con ilsono sempre state difficili e complicate”, dice il tecnico bianconero. Capitolo formazione: “Pellegrini e Kulusevski dovrebbero giocare, a Salerno c’erano tanti giovani in campo e questo conferma il bel ...

