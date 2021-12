Incidente sull’autostrada A4, code tra Bergamo e Dalmine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo schianto tra due auto verso le 18,30 di venerdì 3 dicembre non ha avuto conseguenze gravi, ma il traffico in direzione Milano è andato in tilt. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo schianto tra due auto verso le 18,30 di venerdì 3 dicembre non ha avuto conseguenze gravi, ma il traffico in direzione Milano è andato in tilt.

Advertising

paoloforneris : RT @ilpinz: Poteva succedere in città. poteva esserci un bambino in quell'attimo 'Mi sono distratto un attimo per vedere quanto mancava nel… - infoitinterno : Red Ronnie, incidente sull’autostrada A24: il suo racconto dall’ospedale - Etrurianews : ORVIETO - Sette persone sono rimaste ferite nella tarda serata di ieri dopo uno sfortunato incidente avvenuto sull'… - aniramiznat : RT @ilpinz: Poteva succedere in città. poteva esserci un bambino in quell'attimo 'Mi sono distratto un attimo per vedere quanto mancava nel… - ilpinz : Poteva succedere in città. poteva esserci un bambino in quell'attimo 'Mi sono distratto un attimo per vedere quanto… -